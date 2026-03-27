Спрос на проводные телефоны в Краснодарском крае и Адыгее сокращается

Спрос на традиционную проводную телефонию в Краснодарском крае и Адыгее продолжает снижаться. По данным Краснодарского филиала «Ростелекома», предоставленным «Ъ-Кубань», в первом квартале 2026 года число клиентов в массовом сегменте сократилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Это происходит вопреки ранее появившейся в ряде СМИ информации о росте спроса на проводную телефонию на фоне ограничений связи в регионах РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

«Такая динамика наблюдается уже несколько лет: тысячи абонентов делают выбор в пользу более современных решений, таких как мобильная связь и оптический интернет. Это связано не только с высоким качеством цифровых услуг, но и с их доступностью: выгодные пакетные предложения, включающие сразу интернет, мобильную связь и цифровое ТВ по фиксированной цене, сегодня пользуются большей популярностью»,— отмечает директор по работе с массовым сегментом Краснодарского филиала «Ростелекома» Ирина Господенко.

По словам спикера, подключение традиционной телефонии требует обеспечения инфраструктуры, что делает услугу более затратной и сложной по сравнению с современными цифровыми решениями. В Краснодарском крае тарифы на стационарную связь включают единовременную плату за подключение в размере 1 тыс. руб. и ежемесячный платеж: безлимитный пакет обходится в 366 руб. в месяц. В январе—марте 2026 года филиал подключил 146 новых абонентов, сопоставимо с 143 клиентами за аналогичный период 2025 года, однако общая база пользователей продолжает сокращаться. По прогнозам компании, тенденция к снижению спроса сохранится.

В то же время интерес к оптическому интернету растет. В массовом сегменте количество заявок на высокоскоростное подключение увеличилось на 15% к первому кварталу 2025 года, хотя пик спроса пришелся на третий и четвертый кварталы 2025 года. «Пользователи выбирают современные решения: мобильную связь и быстрый домашний интернет, который обеспечивает голосовую связь и цифровые сервисы. Временные факторы не меняют общую динамику»,— отметил директор филиала Сергей Поляков.

На корпоративном рынке наблюдается аналогичная переориентация. За январь—февраль 2026 года число заявок на подключение традиционных телефонных линий от юридических лиц сократилось до 255 против 336 годом ранее. Одновременно услуга широкополосного доступа в интернет для корпоративных клиентов выросла на 24,8% год к году. Как отмечает директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на юге Алексей Коновалов, это отражает естественную эволюцию коммуникационных потребностей бизнеса: компании все активнее переходят на виртуальные и цифровые решения, постепенно отказываясь от стационарной телефонии.

Вячеслав Рыжков