Трасса «Обход Тольятти» переходит на онлайн-обслуживание

На платной трассе «Обход Тольятти» все услуги будут предоставляться онлайн. Об этом сообщает оператор трассы.

С 25 марта на автодороге прекратил работу Центр поддержки и обслуживания пользователей «Автодор — Платные Дороги». Теперь услуги можно получить через личный кабинет на сайте, через мобильное приложение «Автодор», по горячей линии или через интернет-магазин транспондеров.

Оператор трассы отмечает, что все услуги остаются доступными в полном объеме.

