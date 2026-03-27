Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трасса «Обход Тольятти» переходит на онлайн-обслуживание

На платной трассе «Обход Тольятти» все услуги будут предоставляться онлайн. Об этом сообщает оператор трассы.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С 25 марта на автодороге прекратил работу Центр поддержки и обслуживания пользователей «Автодор — Платные Дороги». Теперь услуги можно получить через личный кабинет на сайте, через мобильное приложение «Автодор», по горячей линии или через интернет-магазин транспондеров.

Оператор трассы отмечает, что все услуги остаются доступными в полном объеме.

Руфия Кутляева