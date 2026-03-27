В Казани представили рендеры реновации полуострова Локомотив

В Казани представили визуальные решения реновации территории полуострова Локомотив в рамках концепции «Казань — город на воде». Проект получил одобрение, сообщает пресс-служба мэрии города.

Инвестором выступает Казанский завод малотоннажной химии, предложения представил его владелец Ринат Арсланов. Планируется обновить два участка — территорию парусной школы «Авиатор» и площадку на пересечении улиц Альфреда Халикова и протопопа Аввакума.

На участке школы «Авиатор» предполагается строительство здания тренировочной базы с учебными классами, тренерскими помещениями, раздевалками, сушильными, мастерской и эллингом для хранения яхт. Территорию планируется разделить на зоны хранения, отдыха с возможностью кемпинга во время соревнований и спортивную зону. Также предусмотрено обустройство слипа для спуска на воду.

На втором участке предлагается создать «парадный вход» яхт-клуба с павильоном «Капитания», где разместятся администрация и федерация судомодельного спорта. Проектом предусмотрена отдельная акватория для судомоделистов со зрительскими местами, а также спортивная зона с площадками для пляжного волейбола и воркаута.

Ранее сообщалось, что к 2030 году в Казани разместят всесезонный туристический кластер. В проект планировали инвестировать 10,5 млрд руб.

Анна Кайдалова