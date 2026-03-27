Дорогу Новосибирск—Ленинск-Кузнецкий отремонтируют за 474 млн рублей

Объявлен поиск подрядчика для ремонта участка автомобильной дороги Новосибирск—Ленинск-Кузнецкий, который пролегает по территории Тогучинского района. Протяженность участка составляет 9,4 км. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 474 млн руб. Источником финансирования являются средства бюджета Новосибирской области.

Подрядчику необходимо заменить дорожное покрытие, укрепить обочины, установить дорожные знаки и сигнальные столбики, нанести разметку. Работы должны быть выполнены в три этапа с даты заключения контракта до 10 сентября 2027 года. Гарантия на них составит от одного года до шести лет в зависимости от объекта.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 апреля. Итоги будут подведены 22 апреля.

По данным регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, в 2026 году в Новосибирской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют дороги протяженностью 145 км. Наибольший объем работ запланирован в Ордынском и Тогучинском районах.

