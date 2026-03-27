Овощи из Ирана дешевеют на ставропольских рынках после роста цен
Стоимость болгарского перца, салата айсберг и баклажанов из Ирана в Ставрополе снижается после резкого роста в начале марта на фоне бомбардировок страны-экспортера. Об этом сообщает корреспондент «Победы26», изучив ситуацию на рынках краевого центра.
Цена салата при оптовых закупках достигала 400 рублей за килограмм, сейчас упала до 190-200 руб. за кг. Крупные партии перца приобретаются по 150-180 руб. за кг, баклажанов — по 250-270 руб. за кг.
В розничной торговле падение стоимости ожидается с задержкой. Поставщики считают, что цены останутся выше докризисного уровня из-за подорожания логистики.