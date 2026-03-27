Брюссель включил зеленый свет на аутсорсинг нелегалов

Евросоюз приблизился к окончательному принятию спорной меры о создании центров депортации за пределами стран объединения. Инициатива, одобренная Европарламентом, позволит ускорить высылку из ЕС нелегальных мигрантов и депортировать их не в страну происхождения, а в третьи страны, которые согласятся их принять. Некоторые члены ЕС полны решимости договориться о создании таких центров уже в конце года. Критики заявляют, что законопроект может привести к систематическим нарушениям прав человека.

По итогам голосования в Европарламенте 26 марта за планы по созданию центров депортации за пределами блока проголосовали 389 депутатов, против высказались значительно меньше — 206, еще 32 человека воздержались.

После оглашения результатов голосования в зале даже раздались аплодисменты. Такой исход стал возможен благодаря достигнутой договоренности между крупнейшей правоцентристской фракцией «Европейской народной партии» (ЕНП) с крайне правыми группами, что само по себе вызвало критику слева в адрес ЕНП за отход от традиционных центристских альянсов.

В ближайшее время переговорная группа Европарламента проведет первый раунд переговоров по этой инициативе с Европейским советом, после чего она, как ожидается, будет окончательно утверждена.

Это откроет путь странам Евросоюза — в составе коалиции или по отдельности — к выходу на договоренности о создании центров депортации с третьими странами, в которые нелегальные мигранты будут отправлены из ЕС, даже если они никак с этими государствами не связаны. К детальным обсуждениям между собой уже приступили Германия, Нидерланды, Австрия, Дания и Греция.

«Мы последовательно следуем этому пути и стремимся к концу этого года достичь соглашений с третьими странами, чтобы сделать следующий шаг: создание этих центров возвращения»,— заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт на встрече с министром миграции Нидерландов Бартом ван дер Бринком. Он подчеркнул, что это сложная задача, но теперь у стран ЕС есть необходимая правовая база.

Создание центров депортации за пределами ЕС — часть большой реформы миграционного законодательства, которую Евросоюз постепенно реализовывает спустя годы обсуждений и дискуссий.

В мае 2024 года европейские страны предложили отправлять мигрантов в другие страны на время рассмотрения их заявок на убежище, в первую очередь — в страны Северной Африки.

В качестве примера тогда приводилось соглашение Италии и Албании: первая договоренность подобного рода отдельной страны ЕС. Она предполагает, что мигранты, перехваченные в море при попытке добраться до Италии, будут отправлены в два центра содержания в Албании.

Впоследствии ЕС сформировал пакет мер, в который вошло положение о создании центров депортации и для тех, кому уже отказано в предоставлении убежища на территории блока. Туда же была включена и инициатива об ужесточении наказания в отношении нелегалов, которые отказываются покинуть Евросоюз вопреки решению властей. За это теперь может грозить запрет на въезд в страну или тюремное заключение на срок до двух лет.

В одобренной 26 марта Европарламентом версии законодатели ограничили юридические возможности для обжалования решений о депортации.

Наконец, в документе появилось положение о возможности вести переговоры о депортации мигрантов с «непризнанными третьими странами». Это вызвало особое возмущение ряда левых евродепутатов, отметивших, что «принятый текст дает зеленый свет сотрудничеству с талибами для принудительного возвращения афганцев», назвав это полным отречением от ценностей ЕС.

Возмущение левых политических сил в ЕП тем, что миграционная затея не соответствует фундаментальным нормам права и чревата систематическими нарушениями прав человека, поддержали и правозащитники.

Гуманитарная организация «Международный комитет спасения» назвала центры депортации «черной дырой» с юридической точки зрения.

Но инициаторов законопроекта это ничуть не смутило. Граждане ЕС ожидают от властей исполнения своих обязательств по ужесточению миграционного законодательства и своевременной высылке лиц, которые не имеют права на пребывание в объединении, вполне справедливо мотивировали свое решение сторонники более жесткой линии по отношению к нелегалам.

Лусине Баласян