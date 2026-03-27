«Это была формальная процедура»

В Краснодарском крае приняли закон, наделяющий региональные власти правом устанавливать случаи, когда можно отказаться от проведения общественных обсуждений и публичных слушаний при подготовке генпланов и ряда других градостроительных документов. Эксперты считают, что это решение никак не повлияет на возможность граждан высказывать свои предложения по этим вопросам, зато сэкономит массу времени. Активисты недовольны, считая, что подобные ограничения нужно было прописывать в законе.

Законодательное собрание Кубани (ЗСК) в ходе 78-й сессии приняло поправки в Градостроительный кодекс Краснодарского края (ГрК КК), которые наделили администрацию региона новыми полномочиями. Это следует из текста закона, опубликованного в системе обеспечения законотворческого процесса ЗСК, и релиза пресс-службы краевого парламента.

В частности, согласно ГрК КК, администрация края теперь сможет определять случаи подготовки проектов генпланов поселений, муниципальных и городских округов без проведения общественных или публичных слушаний. Кроме того, ЗСК дало права администрации края и в отношении проектов правил землепользования и застройки, а также проектов, предусматривающих внесение изменений в них.

Законопроект депутатам на сессии представлял заместитель руководителя краевого департамента по архитектуре и градостроительству Евгений Кривошеев.

Комментируя принятые поправки, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что на Кубани вопросам архитектурного облика территорий всегда уделялось особое внимание. Как отмечает пресс-служба краевого парламента со ссылкой на слова спикера, работа в данном направлении оказывает существенное влияние на формирование положительного имиджа края, позиционирующего себя как один из наиболее привлекательных регионов для туризма и проживания.

«Вносимые в краевой Градкодекс корректировки дадут возможность упростить процедуру разработки нормативных актов, связанных с градостроительной деятельностью, позволят органам МСУ более эффективно решать вопросы местного значения, не снижая темпы жилищного, социального и промышленного строительства»,— цитирует Юрия Бурлачко пресс-служба.

Заслуженный архитектор РФ, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Юрий Рысин принятое решение считает разумным.

«Это была формальная процедура, которая никаких последствий не несла. Можно было высказаться, но на это тратилось безумное количество времени. Отмена этой процедуры ни в коем случае не отменяет возможности людей участвовать в обсуждении, высказывать свое мнение. Сегодня у нас все в плоскости интернета происходит, и люди могут свои предложения в администрацию направлять»,— заявил «Ъ-Кубань» господин Рысин.

Что касается защиты прав граждан, то общественным объединениям и группам просто нужно будет активизироваться и подавать свои предложения властям, считает архитектор.

«На предложения граждан органы власти реагировали всегда. Сотни поправок в генплан Краснодара были предложены, и из них две трети были приняты. Более того, ответственные разработчики обязательно устраивают обсуждения с жителями вне процедуры общественных слушаний в процессе разработки. Ну, сейчас это будет называться не общественными слушаниями, а общением с людьми или разработкой документа с учетом мнения населения»,— отмечает Юрий Рысин.

Господин Рысин подтвердил «Ъ-Кубань», что работа с предложениями жителей кубанских муниципалитетов по вопросам градостроительства далее будет вестись в рамках 59-ФЗ о порядке рассмотрения обращений граждан.

Постоянный участник публичных слушаний в Краснодаре и экологический активист Виталий Черкасов скептически отнесся к способу, которым в регионе реализовали свои полномочия, предоставленные ГрК РФ.

«На мой взгляд, федеральный законодатель все-таки имел в виду установление типовых ситуаций, при которых от публичных слушаний и общественных обсуждений можно отказаться. Наверное, такие категории должны быть прописаны в законе, обсуждаться предварительно в ЗСК. Но сейчас получилось так, что освободить от обязанности проведения публичных слушаний можно любой муниципалитет в любой ситуации. По сути, в любой момент, когда возникнет острое общественное недовольство по поводу принимаемого градостроительного решения, можно будет принять оперативное решение об отказе от слушаний»,— считает общественник.

