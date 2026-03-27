Сочи, Краснодар и Геленджик вошли в топ направлений апреля

Сочи, Краснодар и Геленджик вошли в десятку наиболее востребованных направлений для отдыха в апреле 2026 года, следует из данных российского сервиса бронирования жилья «Твил.ру». Рейтинг сформирован на основе анализа пользовательских запросов и оформленных заявок на размещение.

Лидером списка стал Санкт-Петербург, на долю которого пришлось 13% бронирований. Вторую позицию разделили Сочи и Москва, набравшие по 8% от общего объема. Третье место заняла Казань. В десятку также вошли Ялта, Кисловодск, Калининград, Краснодар и Пятигорск, замыкает список Геленджик.

Согласно статистике сервиса, средняя продолжительность поездок в Сочи в апреле составляет около пяти ночей, при этом стоимость проживания достигает 3,8 тыс. руб. за ночь. В Краснодаре туристы планируют более короткие поездки — в среднем три ночи, со стоимостью размещения около 3,1 тыс. руб. за сутки. В Геленджике длительность отдыха также составляет порядка пяти ночей, однако стоимость проживания здесь выше и достигает 4,6 тыс. руб. за ночь.

Апрель традиционно рассматривается как переходный период туристического сезона, когда спрос формируется за счет сочетания благоприятных погодных условий и умеренной загрузки курортной инфраструктуры. В этот период растет интерес к направлениям с мягким климатом и развитой туристической инфраструктурой.

Ранее сервис «Твил.ру» публиковал данные по мартовским поездкам, включая спонтанные бронирования, оформленные за один-два дня до начала проживания.

