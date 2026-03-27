Утром на пляже в Дагомысе загорелось кафе

В Сочи утром 27 марта произошло возгорание кафе на пляже в поселке Дагомыс. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение о пожаре поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 06:50.

По прибытии первых подразделений было установлено, что горит здание кафе на площади около 400 кв. м. Очаг возгорания находился в прибрежной зоне. Очевидцы происшествия публиковали в социальных сетях видеозаписи с места событий, на которых зафиксировано распространение огня.

Силами пожарных подразделений возгорание было локализовано. В ликвидации пожара задействован 21 сотрудник и пять единиц техники. Работы по тушению и проливке конструкций проводились для предотвращения повторного возгорания.

О пострадавших и причинах пожара на момент публикации не сообщается. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Краснодарском крае также фиксировались возгорания на объектах коммерческой недвижимости. В частности, в конце января в Краснодаре произошло возгорание двухэтажного кафе, а также взрыв газового баллона в здании автомастерской, что привело к частичному обрушению кровли и пострадавшим.

Мария Удовик