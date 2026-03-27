В Сочи угонщик устроил ДТП с двумя погибшими

В Адлерском районе Сочи ночью 27 марта произошла авария с участием угнанного автомобиля, в результате которой погибли два человека. По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ранее в полицию обратился 49-летний водитель такси с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля Chery Tiggo. В городе был введен план «Перехват».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Около 04:40 поступила информация о серьезной аварии на улице Ленина. Установлено, что водитель угнанного автомобиля, двигаясь с превышением скорости, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Nissan X-Trail. В результате ДТП погибли 54-летняя женщина, управлявшая кроссовером, и ее 56-летний пассажир.

По предварительным данным, за рулем угнанного транспортного средства находился 37-летний приезжий. Он получил травмы и был госпитализирован. Отмечается, что в момент аварии мужчина находился в состоянии опьянения и управлял автомобилем без одежды.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по фактам неправомерного завладения транспортным средством и нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Санкции соответствующих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Для извлечения погибших из поврежденного автомобиля привлекались спасатели Адлерского подразделения, которые с использованием гидравлического инструмента вскрыли деформированные конструкции кузова. Тела погибших были переданы сотрудникам правоохранительных органов.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Мария Удовик