Чистая прибыль ГК «СБСВ-Ключавто» упала втрое

Прибыль ГК «СБСВ-Ключавто», принадлежащей бизнесмену Виктору Сергееву, по итогам 2024 года снизилась втрое. Это следует из отчетности компании, опубликованной в системе «СПАРК-Интерфакс».

В 2023 году чистая прибыль компании составляла 3,9 млн руб., годом позднее она составила 1,3 млн руб. Выручка компании также продемонстрировала падение. В 2023 году она равнялась 52,1 млн руб., в 2024 году снизилась до 24,8 млн руб.

ООО «Ключавто» зарегистрировано в 1998 году в Горячем Ключе. Отрасль — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Руководитель — Антон Сергеев.

Ряд дочерних компаний, в частности «Ключавто Автомобили», «Ключавто Лайт», «Ключавто-Трейд» и другие, находятся в стадии ликвидации.

