Челябинку будут судить за финансирование экстремистской деятельности

Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении 57-летней местной жительницы. Горожанку обвиняют в участии в деятельности экстремисткой организации и ее финансировании (ч. 2 ст. 282.2, ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

Верховный суд признал экстремистской и запретил деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы» РФ в 2017 году. Следствие установило, что местная жительница продолжила принимать участие в деятельности сообщества до сентября 2022 года, в том числе проповедовала на встречах, распространяла литературу и призывала других вступать в организацию. Кроме того, часть пропагандистских бесед с горожанами проходила в квартире челябинки, а материалы экстремистского содержания она хранила в том числе на флеш-накопителе. Эти услуги, как подчеркивает следствие, заведомо предназначены для финансирования деятельности запрещенного сообщества.

Материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все