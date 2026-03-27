Жительница Прикамья оспорила действия приставов, ошибочно признавших ее должницей

Верховный суд РФ рассмотрел кассационную жалобу жительницы Пермского края, добивавшейся признания незаконными действий судебных приставов. Сотрудники службы ошибочно идентифицировали ее как должника по исполнительному производству. В обоснование требований истец указала, что сведения о ней содержатся в специальной базе двойников должников. Кроме того, недостоверная информация о наличии у нее задолженности отображается на портале «Госуслуги» и в личном кабинете банка. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Суды трех инстанций в удовлетворении требований отказали, сославшись на то, что граждане самостоятельно могут обратиться к приставу и предоставить документы, чтобы устранить ошибку. В итоге ВС РФ отменил оспариваемые судебные акты, указав на недопустимость формального подхода при рассмотрении данной категории дел.