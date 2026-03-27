На Кубани в феврале продажи готовой еды в гипермаркетах выросли в полтора раза

В Краснодарском крае по итогам февраля 2026 года рост продаж готовой продукции в гипермаркетах «О`Кей» составил более 50%. Об этом «Review. Юг России» рассказал территориальный директор ритейлера Атаджан Джораев. По его словам, эта тенденция отражает запрос на экономию времени и удобство.

«На сегодняшний день есть три устойчивых направления ритейла. Во-первых, это товары для здорового образа жизни. Покупатели стали внимательнее относиться к составу продуктов и балансу рациона, что поддерживает спрос на соответствующие категории, включая спортивное питание»,— говорит эксперт.

Во-вторых, это готовая еда, а в-третьих,— расширение ассортимента напитков и развитие международных категорий, в том числе азиатских товаров.

«Мы усиливаем предложение за счет локальных производителей и партнеров из дружественных стран, а также развиваем отдельные зоны с азиатской продукцией. Интерес к этой категории устойчиво растет: покупатели активно пробуют новые вкусы, соусы, снеки и напитки, что формирует дополнительный трафик и расширяет структуру среднего чека»,— говорит Атаджан Джораев.

В пресс-службе сети магазинов «Магнит» «Review. Юг России» рассказали, что ключевыми трендами ритейла на начало 2026 года остаются запросы покупателей на локальность, удобство покупок и экономию времени, а также высокое качество по разумной цене. При этом, как уточняют в ритейлере, дополнительные сервисы — технологические и продуктовые — воспринимаются как неотъемлемая составляющая современного магазина все большим количеством потребителей, в том числе в небольших населенных пунктах.

«Сохраняется устойчивый рост спроса на готовую еду, продолжается экспансия онлайн-каналов продаж»,— говорят в «Магните».

В пресс-службе X5 отмечают, что сегодня, с учетом охлаждения экономики, можно наблюдать замедление роста рынка продовольственной розницы. Потребитель, по наблюдениям ритейлера, сохраняет сберегательную модель потребления и стремится к рациональным тратам. «"Чижик", как дискаунтер нового формата, является одним из тех магазинов, куда идет переток покупателей по причине более рационального отношения потребителей к распределению финансов»,— говорят в Х5.

Дмитрий Михеенко