На ремонт плитки на набережной Новороссийска потратят больше миллиона рублей
Администрация Новороссийска выделила 2,7 млн руб. из муниципального бюджета на ремонт просевшей тротуарной плитки на набережной имени Адмирала Серебрякова, это максимальная предусмотренная сумма. Победитель аукциона, с которым планирует заключить контракт УЖКХ Новороссийска, предложил цену работ 1,068 млн руб., согласно информации ЕИС «Закупки».
Заказчиком на выполнение работ является городское управление ЖКХ. В карточке закупки указывается, что подрядчик должен будет отремонтировать просевшую плитку на набережной в течение 122 календарных дней с момента заключения контракта.
Согласно ведомости объемов работ, ремонту подлежит 2 тыс. кв. м плитки. Предусмотрена разборка плитных тротуаров и дорожек с разборкой.