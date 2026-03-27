Жительницу Кубани и ее сожителя обвиняют в убийстве малолетнего сына

Перед судом предстанет жительница Кубани и ее сожитель, которые обвиняются в убийстве ее малолетнего сына в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Установлено, что в апреле 2025 года в следственный отдел по Новороссийску СКР по Краснодарскому краю обратился мужчина с заявлением о пропаже своего внука 2019 года рождения. Он сообщил, что последний раз видел ребенка в середине августа 2020 года, после чего мать мальчика избегала общения с родственниками сына.

В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий следователи и криминалисты СКР установили причастность матери ребенка и ее сожителя к убийству мальчика. За несколько дней до обращения дедушки в следственные органы они покинули Краснодарский край, и позже их нашли в Московской области.

Согласно версии следствия, в ночь на 1 сентября 2020 года фигуранты, находившиеся в нетрезвом состоянии, в лесном массиве в Крымске убили годовалого ребенка женщины. Тело мальчика они спрятали вглубь леса, от улик избавились и покинули место происшествия. Свой поступок обвиняемые объяснили тем, что у них было тяжелое финансовое положение и они не могли содержать ребенка.

На период расследования фигурантов заключили под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

