Оборот воронежских малых предприятий вырос до 681 млрд рублей

По данным Воронежстата, в 2025 году на территории региона работали почти 3 тыс. малых предприятий (МП) — без учета микропредприятий. Их годовой совокупный оборот составил 681,4 млрд руб. после 651,1 млрд годом ранее. Из общего объема 41,6% пришлось на предприятия оптовой и розничной торговли, а также организации, занятые ремонтом автотранспорта. Обрабатывающие производства набрали 18,8%, а стройфирмы — 12,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доля отгруженных товаров собственного производства, услуг и работ, выполненных собственными силами, составила в обороте МП 56,9%. Товаров несобственного производства было продано на 293,5 млрд руб., включая 43,3 млрд — в порядке розничной торговли.

В среднем на одном МП в Воронежской области в 2025 году трудились 32 человека. Общий фонд начисленной заработной платы сотрудников МП составил 70,9 млрд руб., из которых 67,1 млрд (94,6%) пришлось на зарплату работников списочного состава. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в МП, по информации Воронежстата, составила 67,2 тыс. руб.

В середине марта «Ъ-Черноземье» также писал, что за 2025 год инвестиции в основной капитал предприятий Воронежской области с учетом неформальной экономики оценили в 348,5 млрд руб., что составляет только 88,9% от уровня предыдущего года.

Денис Данилов