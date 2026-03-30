«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» увеличил прибыль в два раза за прошлый год

По итогам 2025 года ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» улучшило свои финансовые показатели. Выручка компании выросла с 64,496 млрд руб. в 2024 году до 79,866 млрд руб. в 2025-м. При этом чистая прибыль компании увеличилась в два раза, до 16,137 млрд руб.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» управляет мощностями Пермского НПЗ, основанного в 1958 году. В состав группы «ЛУКОЙЛ» предприятие вошло в 1993-м. Сегодня является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.