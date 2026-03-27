Виталий Савельев: пляжи Анапы могут открыть к 1 июня

Пляжи в Анапском районе могут открыть для купания к началу лета. Об этом заявил вице-премьер Виталий Савельев на заседании правкомиссии по ликвидации мазутной ЧС в Черном море, его слова цитирует оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

«Если все пойдет по плану, к 1 июня мы откроем пляжи Анапы для наших граждан»,— сказал Виталий Савельев.

По его словам, эксперимент с отсыпкой песка на тестовом участке в Витязево принес положительные результаты, в связи с чем правительственная комиссия дала поручение Краснодарскому краю масштабировать технологию на других участках побережья. Работы по отсыпке дополнительного слоя песка толщиной не менее 50 см должны выполнить к началу пляжного сезона.

Виталий Савельев отметил, что Роспотребнадзор готов разрешить использование пляжных территорий Анапы в рекреационных целях при строгом соблюдении всех правил проведения работ по восстановлению уровней песка.

