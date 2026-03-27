В Соль-Илецке 30 медработников подали на больницу в суд из-за долгов по выплатам

Больница в Соль-Илецке выплатит 30 работникам специальные социальные выплаты и погасит образовавшуюся задолженность перед сотрудниками. Решение принял районный суд. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что с 1 января 2023 года работникам больницы полагалась дополнительная социальная выплата. Но руководитель организации не донес до сотрудников эту информацию и своевременно деньги не перечислил.

В результате у работодателя образовалась задолженность. В связи с этим 30 медработников обратились в суд и потребовали признать за каждым из них право на специальные соцвыплаты и обязать руководителя включить всех работников в соответствующий реестр. Иск сотрудников больницы был удовлетворен.

