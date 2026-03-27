Свердловская железная дорога отремонтирует около 300 км путей в 2026 году

В 2026 году на Свердловской железной дороге планируется обновить 309,4 км пути и заменить 161 стрелочный перевод, сообщили в пресс-службе СвЖД. Работы пройдут на Транссибирской магистрали и рокадных направлениях в Свердловской и Тюменской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ремонт запланирован с апреля по ноябрь. На первом этапе работы начнутся на направлении Войновка – Нижневартовск, на втором — на участках Екатеринбург — Чепца, Колчедан — Екатеринбург и Коротчаево — Новый Уренгой, на третьем — на направлениях Дружинино — Екатеринбург и Екатеринбург – Называевская.

К работам привлекут пять путевых машинных станций и более 100 единиц специализированной техники, включая путеукладочные поезда, машины для очистки щебеночного балласта, сварки рельсов и выправки пути. Для восстановления земляного полотна, в том числе откосов насыпей, кюветов и водоотводных канав, будут использоваться мехкомплексы, включающие в себя экскаваторы и бульдозеры.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что с 29 марта нумерация и расписание дневного пригородного поезда №7033 «Туринск — Ирбит — Екатеринбург» в Свердловской области изменится.

Полина Бабинцева