На Дону в ДТП с пассажирской «Газелью» погиб пассажир LADA Granta

В Ростовской области на 52-м километре автодороги Шахты — ст. Раздорская при столкновении с пассажирской «Газелью» погибла водитель LADA Granta. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

Авария произошла 27 марта в 06:35. По предварительным данным, 73-летний водитель LADA Granta, совершая маневр обгона в разрешенном месте, допустил столкновение со встречным пассажирским автомобилем «Газель» под управлением 65-летнего водителя.

В результате ДТП 68-летняя пассажирка легковушки погибла на месте происшествия, водитель госпитализирован с различными травмами.

Проводится расследование.

Наталья Белоштейн

