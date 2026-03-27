Пляжи Анапы планируют открыть к 1 июня

Вице-премьер РФ Виталий Савельев провел заседание правкомиссии по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе, на котором заявил, что пляжи Анапы планируют открыть для отдыха к 1 июня 2026 года. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Виталий Савельев заявил, что по итогам эксперимента правительственная комиссия поручила Краснодарскому краю масштабировать технологию отсыпки песка на остальных пострадавших от мазута пляжах. Работы необходимо завершить к началу пляжного сезона.

«Если все пойдет по плану, к 1 июня мы откроем пляжи Анапы для наших граждан»,— отметил Виталий Савельев.

Проведенные Роспотребнадзором исследования подтвердили возможность использования такой методики рекультивации пляжных территорий в Анапе. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, при строгом соблюдении правил проведения работ по восстановлению уровней песка ведомство готово разрешить использование пляжей и прибрежных вод Анапы в рекреационных целях.

«Ъ-Кубань» писал, что власти Краснодарского края расширят восстановление песчаных пляжей Анапы методом засыпки после успешного тестирования технологии в Витязево. Отсыпку на всех песчаных пляжах Анапы, попавших в зону чрезвычайной ситуации, планируется проводить до 1 июня.

Алина Зорина