Сегодня исполняется ровно 100 дней с момента выхода Хайнаньского порта свободной торговли (ПСТ) на режим полномасштабного функционирования. Юбилейная дата проходит в дни Боаоского азиатского форума, где тема Хайнаня стала одной из центральных в дискуссиях о будущем мировой торговли. Кирилл Лесников, руководитель информационного делового центра Санкт-Петербурга в Пекине, руководитель пекинского офиса Российско-Китайской Гильдии коммерции, рассказывает о параллелях между Хайнанем и Северной столицей как стратегически важными портовыми городами.

Для нас как представителей Санкт-Петербурга — крупнейшего морского и торгового узла России — опыт создания подобных преференциальных зон представляет особый интерес и практическую ценность.

Цифры, прозвучавшие на полях форума, впечатляют: совокупный объем импорта и экспорта ПСТ превысил 80 млрд юаней, показав рост почти в треть. Но для российских экспортеров и логистических компаний ключевым сигналом является механизм «нулевых пошлин». Объем сделок в рамках этого режима вырос в 2,5 раза, а сумма освобожденных от пошлин сборов достигла 271 млн юаней. Это означает, что Хайнань сегодня предлагает реально работающий инструмент для снижения издержек при выходе на рынки стран АТР.

Участники Боаоского форума — от представителей ШОС до Международной торговой палаты — справедливо называют Хайнаньский ПСТ образцовой моделью открытости. Нам импонирует, что акцент делается не просто на налоговых льготах, но на сочетании передовой логистики и благоприятной деловой среды. Для Санкт-Петербурга, который исторически является «морскими воротами» России, синергия портовой инфраструктуры и свободной торговли — это хорошо знакомая, но в китайском исполнении получившая совершенно новый технологичный импульс модель.

Мы видим здесь перспективную точку роста для российских компаний, особенно учитывая переориентацию внешнеэкономических потоков на Восток. Хайнань может стать не только окном для экспорта нашей продукции — от агропромышленного комплекса до высоких технологий,— но и удобной площадкой для выстраивания кооперации с партнерами из АСЕАН и ШОС, о чем на форуме говорил заместитель генерального секретаря организации Сухэль Хан.

Полагаю, что петербургскому бизнесу и российским институтам развития стоит самым внимательным образом изучить логистические и таможенные преференции Хайнаня, чтобы использовать этот инструмент для укрепления позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Итоги первых 100 дней работы порта в новом статусе показывают: время на раскачку прошло, сегодня Хайнань — это рабочий механизм, готовый к взаимодействию.