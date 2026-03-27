В Оренбургской области планируют благоустроить 25 парков и скверов в 14 населенных пунктах

В Оренбуржье в этом году собираются обновить 25 парков и скверов для прогулок и отдыха в 14 населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев в своем канале в MAX.

В Оренбурге в планах благоустроить верхнюю часть набережной реки Урал, общественную территорию недалеко от ул. Братьев Хусаиновых, проезда Северного и Загородного шоссе в рамках второго этапа преображения этих пространств. В Орске продолжатся работы в Центральном парке культуры и отдыха.

В Бузулуке преобразят сквер имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Романенко и общественную территорию на ул. Чапаева. В Бугуруслане продолжатся работы в сквере Комсомольском, пройдет ремонт придомовых территорий в 1-м микрорайоне.

В Новотроицке обновят территорию на ул. Советской (от дома №118б до дома №160). В Соль-Илецке благоустроят сквер на ул. Парковой. В Абдулино комфортная среда появится на ул. Коммунистической (4-й этап), у памятника участникам ВОВ в с. Новый Тирис, на ул. Советской, 185. Также планируется открыть новую детскую площадку на ул. Комсомольской.

Работы запланированы также в Гае, Медногорске, Кувандыке, Сорочинске, Светлом, Ясном и в Оренбургском районе. Благоустройство всех территорий пройдет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По словам главы региона, в настоящее время завершаются конкурсные процедуры по определению исполнителей. С наступлением строительного сезона подрядчики начнут работу на территориях.

Руфия Кутляева