Красноярск планирует взять в лизинг 100 автобусов за 2,9 млрд рублей

Муниципальное «Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие №5» объявило конкурс на право предоставления городу в лизинг 100 автобусов для нужд общественного транспорта. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,96 млрд руб. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

Из проекта контракта следует, что победителю аукциона предстоит поставить все 100 автобусов до 31 августа 2026 года. Речь идет о пассажирском транспорте категории M3 первого класса вместимостью до 91 человека. Автобусы должны быть одноэтажными с кузовом вагонного типа, в качестве топлива использовать природный газ, экологический класс - Евро-5.

Требуется также, чтобы транспортные средства были оборудованы валидаторами, системой кондиционирования и системой видеонаблюдения — с возможностью подключения до восьми видеокамер. Кроме того, автобусы должны иметь надписи «Енисей», «На природном газе», «Чистое движение», «400 Красноярск», а также изображение герба Красноярска.

Автобусы планируется взять в лизинг до 31 августа 2031 года. Заявки принимаются до 13 апреля 2026 года, аукцион состоится 13 апреля.

Ранее в мэрии города заявляли, что на обновление общественного транспорта в 2026 году в бюджете предусмотрено 3,1 млрд руб. На эти средства планируется приобрести новые автобусы, а также отремонтировать производственные и технические помещения для размещения и обслуживания транспорта.

Лолита Белова