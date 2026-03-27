В Удмуртии 426 женщин отказались от аборта в 2025 году

1,5 тыс. жительниц Удмуртии обратились в медучреждения с намерением сделать аборт в 2025-2026 годах. Из них 426 женщин, или 28%, отказались прерывать беременность, сообщили в АНО «Мамина радость».

Больше всего отказов за указанный период зафиксировано в Воткинской районной больнице — 55 случаев. Самый высокий процент таких решений наблюдается в ижевской ГКБ №1, где 58% рожениц (29 женщин) решили отказаться от аборта. В ГКБ №3 и ГКБ №10 сохранить беременность решили 40 и 27 жительниц соответственно, в Завьяловской и Кезской районных больницах — 28 и 21.

По данным Республиканский клинико-диагностический центр, в Удмуртии в 2025 году было проведено 11 тыс. родов. Для сравнения, в 2024-м родилось 11,4 тыс. детей, что на 8,2% меньше, чем в 2023-м.

Напомним, региональный минздрав рекомендовал частным клиникам отказаться от проведения абортов без медицинских показаний. За январь—февраль в медучреждения за прерыванием беременности обратились 209 женщин.