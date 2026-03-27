Восстановление дома после взрыва в Севастополе займет два месяца

Ремонт дома в Севастополе, пострадавшего от взрыва на улице Павла Корчагина, займет около двух месяцев. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире местного телеканала СТВ.

По словам главы региона, в ближайшее время специалисты полностью оценят масштаб проекта и стоимость восстановительных работ. «Как только весь объем работ будет ясен с учетом количества восстанавливаемых квартир, можно будет сказать о сроках. Постараемся сделать все быстро, но думаю, что пару месяцев это займет»,— заявил Михаил Развожаев.

Взрыв произошел в ночь на вторник в квартире на первом этаже многоэтажки. Погибли два человека — 50-летняя хозяйка жилья и ее 20-летний сын. Пострадали 13 человек. Из-за взрыва и последующего пожара повреждения получил соседний многоквартирный дом.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном приобретении и хранении неустановленного взрывного устройства. Причины происшествия устанавливаются.

