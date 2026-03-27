Вопрос водного сообщения Ростовской области с Керчью рассмотрят до 2028 года
В Ростовской области намерены вновь обсудить возможность водного сообщения с Анапой и Керчью в 2027-2028 годах. Это связано с поиском подходящего морского судна для глубин реки Дон. Об этом на пресс-конференции ТАСС Юг сообщила заместитель губернатора-министр транспорта региона Алена Беликова.
Она отметила, что для возможности захода судна «Метеор» в реку Дон необходимо модифицировать его конструкцию и уменьшить осадку. В противном случае, судно сможет использоваться только в Таганроге.
По информации генерального директора АО СПК «Дон» Германа Лопаткина, из-за большой осадки для этих целей не подойдет и морское судно «Комета».
Сейчас для развития новых водных маршрутов рассматриваются Ейск или Волгоградскую область.