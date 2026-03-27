С января в Татарстане выявили 500 тонн зараженной пшеницы

С начала года в Татарстане в 500 тоннах пшеницы и 1 тыс. тонн ячменя обнаружили заражение вредителями. Также специалисты выявили превышение максимально допустимых уровней пестицидов — имидоклоприда в чечевице и тиаметоксама в гречихе, сообщила пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в республике.

С января в Татарстане выявили 500 тонн зараженного зерна

Фото: Пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане

В 2026 году в Татарстане выявили 39 проб зерна и продуктов его переработки (общей массой 10,5 тыс. тонн), которые не соответствовали требованиям по показателям безопасности и качества. Среди них — пшеница, подсолнечник, горох, гречиха, кормовая кукуруза, ячмень, перловая и ячневая крупа, комбикорм для птицы, крупного рогатого скота и свиней.

Информацию о выявленных несоответствиях направили в территориальное управление Россельхознадзора по Татарстану.

Анна Кайдалова