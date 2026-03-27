На Дону количество наркопреступлений снизилось на 16% за год

В 2025 году правоохранительными органами Ростовской области выявлено 5 тыс. наркопреступлений, что на 16% меньше, чем в 2024 году. Количество жителей региона, участвовавших в обороте наркотиков, снизилось на 30% год к году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

За их хранение и торговлю наркотиками в 2025 году к уголовной ответственности привлечено 1,5 тысячи человек. Количество состоящих на учете наркопотребителей в последние три года снижалось на 1,5-3%. Отмечено уменьшение числа острых отравлений наркотиками.

Отмечается, что в прошлом году из незаконного оборота изъято около 2 т наркотиков – это в 5,5 раза больше год к году.

