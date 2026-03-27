Площадь кухни — маркер трендов в сегменте жилых новостроек. Когда-то их делали совсем маленькими, но в отдельных помещениях. Микрокухни, как правило, не очень удобны даже для одного человека. Поэтому теперь их проектируют более просторными даже в студиях. Сейчас популярны кухни-гостиные. Но и у классической планировки (отдельного помещения) много поклонников. Таких вариантов в экспозиции первичного рынка сейчас чуть более 13 тыс.

Средняя площадь кухни в квартирах и апартаментах с классической планировкой на первичном рынке Москвы и Подмосковья составляет почти 12 кв. м, посчитали специалисты компании «Метриум». Максимальный показатель в новостройках премиум-класса — в среднем около 13 кв. м. Минимальный — в ЖК массового сегмента Подмосковья — около 11,5 кв. м. Площадь самой просторной кухни почти в 8,5 раза больше, чем самой компактной: 42 кв. м против 5 кв. м соответственно.

Комфортная площадь кухни — не менее 10 кв. м, отмечают эксперты ГК «Основа». А наиболее популярным вариантом ее конфигурации сегодня является угловая. В премиальных новостройках реже теперь встречаются кухни исключительно с рабочим пространством и небольшим обеденным столом. Как правило, добавляют специалисты компании PLATO Development, застройщики создают более комфортные и функциональные пространства — кухни-гостиные и кухни-столовые. В целом тренд последних лет в сегменте новостроек Москвы и Подмосковья — это рационализация планировочных решений, в том числе в отношении кухонь.

Светлана Бардина