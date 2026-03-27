Сотрудников пермской сервисной железнодорожной компании будут судить за гибель работника

Прокуратура Кировского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудников коммерческого предприятия. Они обвиняются в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет об ООО «Транстрейд», рабочий которого погиб в августе 2025 года.

Сервисная компания «Транстрейд» оказывает услуги по подготовке железнодорожных цистерн к отправке в плановые виды ремонта, а также к наливу продукта.

По версии следствия, 19 августа 2025 года обвиняемые, находясь на рабочем месте на территории предприятия в Перми, в целях сокращения времени выполнения работ нарушили требования техники безопасности и допустили выход газовой смеси на землю и ее накопление на производственной площадке выше предельно допустимой концентрации. В результате при возникновении искры произошел взрыв. Пострадали три человека, один из которых скончался.

За данное преступление предусмотрена уголовная ответственность, влекущая наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Уголовное дело направлено в Кировский суд Перми для рассмотрения по существу.