Новая платформа ALTERAW представляет онлайн-шопинг с консьерж-сервисом

В России запустилась международная fashion-платформа ALTERAW, совмещающая онлайн-шопинг и консьерж-сервис с персонализированным подходом. Проект создан командой байеров, стилистов и VIP-консьержей, работающих с люксовым сегментом. На платформе среди прочих брендов представлены Gucci, Prada, Balenciaga и Bottega Veneta, создатели утверждают, что ассортимент обновляется ежедневно. Заказы оформляются по европейским ценам, сопровождаются гарантией подлинности и доставляются по всему миру. Отдельное направление — бесплатный сервис ALTERAW Concierge, который помогает находить редкие и лимитированные вещи, а также формировать образы и консультировать по гардеробу. Для клиентов также доступна организация индивидуального пошива и предзаказ коллекций с подиума.

