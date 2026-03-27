В Пензенской области запретили проводить мероприятия на улице при сигналах опасности
В Пензенской области губернатор запретил проводить мероприятия под открытым небом при объявлении сигналов опасности. Соответствующий указ о внесении изменений в документ, регламентирующий систему обеспечения безопасности региона, Олег Мельниченко подписал сегодня, 27 марта.
Фото: Сгенерировано ИИ
В указе отмечается, что массовые мероприятия вне зданий и строений запрещено проводить при объявлении сигналов «Беспилотная опасность», «Ковер», «Авиационная опасность» или «Ракетная опасность». Документ вступил в силу сегодня.
Контроль за исполнением господин Мельниченко оставил за собой.