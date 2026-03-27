Мужчине грозит уголовный срок за угрозы с ножом в Туапсинском районе

Туапсинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту хулиганства, инцидент произошел в августе 2025 года. К ответственности могут привлечь 23-летнего гражданина Республики Армения, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Согласно данным ведомства, молодой человек, находясь в общественном месте в Ольгинке, начал размахивать ножом перед незнакомым мужчиной, с которым у него произошел словесный конфликт. Прокуратура установила, что таким образом фигурант пытался оказать давление на оппонента и запугать его. Мужчина также высказывал угрозы применения насилия, чем нарушил общественный порядок.

Обвиняемого по делу о хулиганстве заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Кристина Мельникова