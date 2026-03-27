В феврале и марте россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе и барах, подсчитали аналитики сервиса «ВТБ.Чаевые+». В ресторанах уровень чаевых сохраняется. При этом рекордные чаевые пришлись на 13 февраля и уже превзошли весь 2025 год.

В феврале и марте россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе (+10%) и барах (+30%), чем за аналогичный период в 2025 году. Пик пришелся на 14 февраля и 8 марта. Средний чек чаевых 14 февраля вырос на 8,6%. В День всех влюбленных выросло также количество чаевых в ресторанах (+12%), барах (+30%) и кафе (+31%). 8 марта также вырос средний чек оставленного официантам вознаграждения — на 10,4%.

Рекордные чаевые в 2025 году пришлись на май и превысили 121 тыс. руб. В 2026 году эту планку клиенты одного из ресторанов превзошли вечером 13 февраля, оставив персоналу более 160 тыс. руб. в качестве благодарности за сервис.