В мэрии Сочи подтвердили, что в здании работали силовики

В администрации Сочи проводились проверки силового ведомства. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе мэрии курорта, отвечая на вопрос о задержании правоохранителями нескольких муниципальных чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«В администрации города Сочи проводились проверки силового ведомства. Данным мероприятиям органами местного самоуправления было оказано полное содействие»,— сообщили изданию в пресс-службе.

Ранее «Ъ-Кубань» со ссылкой на агентство ТАСС, которое, в свою очередь, ссылалось на правоохранительные структуры, сообщил о задержании в Сочи троих чиновников местной администрации. Среди них якобы оказались вице-мэр Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов. Однако официально эти сведения правоохранительные органы не подтвердили.

По информации источника «Ъ», работа силовиков в здании администрации Сочи связана с расследованием дела о взяточничестве, при этом задержание муниципальных служащих производили сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

Выяснить, находятся ли эти чиновники на своих рабочих местах или отсутствуют на службе, изданию в администрации Сочи не уточнили.

Евгений Горобец — заместитель главы Сочи с августа 2024 года, курирует правовые и земельно-имущественные отношения. Как пишет «Ъ», господин Горобец известен своим участием в неоднозначных инвестиционных проектах. В 2013 году возглавляемая им компания «Адаптас (Рус)» представляла концепцию развития игорной зоны «Азов-Сити» на территории Анапы, проект завершился банкротством инвестора. В 2017 году Евгений Горобец, пишет издание, выступил инициатором проекта по созданию в Краснодаре канатного метро, который был представлен на инвестиционном форуме в Сочи, но затем закрылся на стадии обсуждения.

Михаил Волкодав