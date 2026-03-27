В Волгоградской области суд обязал открыть детский сад «Ромашка» в селе Новинка

В селе Новинка Жирновского района Волгоградской области суд обязал администрацию вновь открыть детский сад «Ромашка». Дошкольное учреждение было незаконно ликвидировано муниципалитетом в ноябре прошлого года, сообщает региональная прокуратура.

В селе Новинка Волгоградской области суд обязал администрацию вновь открыть детский сад

Фото: Прокуратура Волгоградской области

14 ноября 2025 года постановлением администрации Жирновского муниципального района № 1737 был ликвидирован Новинский филиал ДОУ Линевского муниципального детского сада № 2 «Ромашка». С января 2026 года детям, посещавшим данное учреждение, отказали в получении дошкольного образования. По данным прокуратуры, альтернативу воспитанникам не предоставили. Кроме того, выяснилось, что мнение сельчан по поводу закрытия сада не учли.

Прокуратура Жирновского района обратилась в районный суд с иском о признании решения о ликвидации филиала ДОУ незаконным. Судья удовлетворил его в полном объеме. «Ромашка» возобновит свою работу с 30 марта 2026 года.

Марина Окорокова