На Ставрополье суд вернул в собственность муниципалитета три участка

В Предгорном районе суд вернул муниципалитету три земельных участка площадью 2,6 тыс. кв. м в поселке Нежинском. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

По версии правоохранителей, двое жителей Кисловодска передали в Росреестр фальшивые свидетельства о праве собственности. После этого они зарегистрировали землю на третьих лиц. Прокуратура направила в Предгорный районный суд три иска о признании права собственности на спорные участки отсутствующим и исключении их из государственного кадастрового учета. Суд удовлетворил все требования надзорного ведомства.

Исполнение решения суда находится на контроле. Уголовное дело против лиц, предоставивших подложные документы, находится на рассмотрении в суде.

Константин Соловьев