Хозуправление Башкирии потратит до 1,5 млн рублей на покупку сувенирных ножей

Хозяйственное управление (Хозуправление; подведомственно управлению делами главы Башкирии) на электронном аукционе выберет поставщика комплектов из сувенирных ножей семи видов. Для этого из республиканского бюджета будет выделено до 1,5 млн руб., следует из документов на портале госзакупок.

Комплекты будут состоять из ножей, ножен и футляров. Холодное оружие должно быть изготовлено из белой и черной дамасской и легированной стали.

Итоги аукциона станут известны 7 апреля.

Основным поставщиком сувенирных ножей для нужд Хозуправления является ООО «Златоустовский завод оружейных специализированных сталей». По данным сайта госзакупок, с середины 2023 года стороны заключили шесть контрактов на общую сумму около 8,6 млн руб.

Идэль Гумеров