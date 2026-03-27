Пляж курорта Miracleon в Анапе признан безопасным для отдыха

Курорт Miracleon в Анапе завершил восстановление своего пляжа после разлива нефти в Керченском проливе. Пляжная территория признана безопасной для отдыха туристов и на данный момент является единственным песчаным пляжем города, который откроется 15 апреля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Восстановительные работы начались 25 февраля в рамках пилотного проекта по восстановлению пляжных территорий после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Курорт выступил инициатором и площадкой для апробации новой технологии, взаимодействуя с оперативным штабом и профильными ведомствами.

На территорию завезли 37 тыс. куб. м нового песка. Ежедневно задействовали более 30 единиц техники. Материал поставляли из карьера, который предварительно обследовал и одобрил Роспотребнадзор. Использовали песок, максимально близкий по составу к природному песку Анапы, что позволило обеспечить санитарную безопасность и сохранить природные характеристики пляжной зоны.

«Открытие пляжа напрямую влияет на спрос, для большинства гостей возможность отдыхать у моря остается ключевым фактором при выборе курорта. Уже во время работ на пляже мы видели рост обращений и интереса к бронированию»,— комментирует заместитель директора по продажам и маркетингу курорта Miracleon Кристина Ливщиц.

Miracleon — всесезонный SPA-курорт на побережье Черного моря в Анапе. В его состав входят шесть отелей уровня 4 и 5 звезд с ресторанами и барами, круглосуточные спа-комплексы, оборудованный песчаный пляж протяженностью 1,5 км и более 50 га парковой зоны.

