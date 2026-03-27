В Новороссийске эвакуировали более 1,4 тысяч машин с начала года

В результате мониторинга ГАИ и сотрудников управления дорожного хозяйства с начала года в Новороссийске на штрафные стоянки эвакуировали 1423 автомобиля. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Глава Новороссийска отметил, что за март 2026 года было эвакуировано 611 транспортных средств. На специализированные стоянки вывозятся автомобили, нарушившие правила парковки.

На территории города оказывают услуги три эвакуатора МУП «МПТН». Средства, вырученные при работе эвакуаторов, направляются на выплату зарплаты сотрудникам, на уплату налогов и закупку топлива для автотранспорта, подчеркнул Андрей Кравченко.

София Моисеенко