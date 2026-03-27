Среди востребованных профессий в Татарстане наибольшие суммы получают монтажники

В Татарстане на начало этого года среди востребованных специалистов работодатели предлагают наибольшие зарплаты строителям. Монтажники и электрогазосварщики могут заработать до 92,9 тыс. руб., сообщает пресс-служба кадрового центра «Работа России» в республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди востребованных профессий в Татарстане большие суммы получают монтажники

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Среди востребованных профессий в Татарстане большие суммы получают монтажники

Инженерам предлагают 89,8 тыс. руб., изолировщикам — 85 тыс. руб.

В промышленной отрасли зарплаты распределены следующим образом: токари и наладчики оборудования могут зарабатывать 91–92 тыс. руб. в месяц, операторы станков — 85,9 тыс. руб., фрезеровщики — 81,9 тыс. руб., электромонтеры — 81,4 тыс. руб.

В транспортной сфере электрики получают 82,5 тыс. руб., водители — 80 тыс. руб. В бюджетном секторе врачи получают 91 тыс. руб., педагоги — 50,5 тыс. руб., младший медицинский персонал — от 38,9 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что 59% всех вакансий размещены в сфере строительства.Среди рабочих специалистов чаще всего требовались монтажники (средняя предлагаемая зарплата — 117,6 тыс. руб.), сварщики (138,2 тыс. руб.) и слесари (104 тыс. руб.).

Анна Кайдалова