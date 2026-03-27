В Оренбуржье осужден мужчина, дважды дававший взятку за пропуск автомобилей с грузом в Россию

В Первомайском районе Оренбуржья суд признал виновным 26-летнего мужчину по ч. 3 и 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки через посредника должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия, совершенная в значительном и крупном размерах). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 1,35 млн руб. У осужденного конфискованы мобильные телефоны, использованные для перевода незаконного вознаграждения, а также деньги, переданные в качестве взятки, на сумму 250 тыс. руб.

Как установили в судебном заседании, в августе прошлого года подсудимый предложил взятку сотруднику пограничного управления за беспрепятственный пропуск на территорию РФ грузового автомобиля с продукцией без разрешительных документов. Через посредника пограничнику переданы 30 тыс. руб., о которых он сообщил в подразделение собственной безопасности.

В сентябре фигурант перевел работнику погранслужбы через посредника уже 220 тыс. руб. за пропуск четырех грузовых автомобилей с грузом без сопроводительных документов. Правоохранитель также сообщил руководству о факте дачи взятки. Взяткодателя задержали.

Руфия Кутляева