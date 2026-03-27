Северокавказские таможенники выявили контрабанду леса на 6 млн рублей

Северо-Кавказская таможня (Минеральные Воды) выявила контрабанду дубовых бревен стоимостью свыше 6 млн руб. Операция проведена совместно с ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, индивидуальный предприниматель из России подал в Северо-Кавказский таможенный пост декларации с ложными сведениями. В документах указывалось, что готовые изделия из древесины направляются в Турцию. Фактически дубовые бревна объемом 186 куб. м были отправлены в одну из стран Евросоюза.

В отношении бизнесмена возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Статья предусматривает штраф до 1 млн руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.

Константин Соловьев

