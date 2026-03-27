Депутатов и работников Тюменской областной думы попросили удалить Telegram

Системные администраторы в Тюменской областной думе рекомендовали депутатам и сотрудникам представительного органа удалить мессенджер Telegram со всех рабочих устройств. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе регионального парламента, решение «техническое, связанное с замедлением работы интернета в Тюмени».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Системные администраторы промонтироили работу интернета, он в центре города сейчас у всех достаточно медленный, и выяснил, что одна из проблем — это Telegram. Мы все его удалили с рабочих компьютеров, поскольку мессенджер замедляет их работу»,— пояснили в облдуме.

Ранее, в феврале, Роскомнадзор подтвердил замедление Telegram в России. Власти утверждают, что мессенджер отказывается соблюдать законы страны и не ограничивает доступ к запрещенному контенту. После этого в Telegram стали долго прогружаться тяжелые файлы, голосовые и видео- сообщения. Ожидается, что полная блокировка мессенджера в России произойдет в первых числах апреля.

Василий Алексеев