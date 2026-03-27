«Главной интригой матча будет количество голов сборной России»

Вечером 27 марта сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Никарагуа. Первая игра подопечных Валерия Карпина в текущем году пройдет в Краснодаре, где накануне игроки и главный тренер встретились с журналистами.

Помимо Карпина, на встречу пришли вратарь ПСЖ Матвей Сафонов и защитник «Балтики» Мингиян Бевеев. Странных вопросов в этот раз было немного, хотя у наставника все же поинтересовались, сможет ли он возглавить женскую сборную России по футболу. Карпин, по своему обыкновению, отшутился:

«Я не разбираюсь в женском футболе абсолютно. В мужском-то с трудом, а в женском — тем более».

Что касается предстоящей игры, Карпин совершенно искренне признался, что о нынешней сборной Никарагуа почти ничего не знает:

«У нас, честно говоря, нет о них практически никакой информации. Только отдельных игроков можно, наверное, как-то оценить. Более того, у тренера сборной Никарагуа это будет первый матч во главе команды, поэтому предугадать даже схему игры или состав кажется нереальным. Поэтому мы решили голову не забивать, а отталкиваться, как и всегда, только от себя».

Если смотреть правде в глаза, то главной интригой матча с Никарагуа будет количество голов сборной России в ворота соперника. С большой долей вероятности можно предположить, что их будет много. Но, несмотря на заранее известный результат предстоящей встречи, на арене в Краснодаре ожидается аншлаг. И помимо футбола, там планируется яркая программа, рассказал директор департамента мероприятий и коммуникаций РФС Кирилл Терёшин:

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый матч сборной России превращался в праздник для города. Краснодар — футбольный город, и все говорит о том, что на трибунах мы ждем полную заполняемость. Будут выступать артисты, запланирован номер-открытие, а про закрытие пока подробнее рассказать не могу. Ясно лишь то, что оно будет максимально "вирусным" и интересным».

Любопытно, что тема сравнения сборных разных лет на пресс-конференции перед матчем вновь возникала, и не раз. От футболистов и тренера пытались добиться ответа на вопрос, какая же команда сильнее: та, которая в 2021-м боролась за выход на чемпионат мира, или нынешняя. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не побоялся развить столь непростую тему:

«Там состав был опытнее, и участвовали возрастные футболисты, которые уже что-то повидали. Сейчас в сборной очень много молодых спортсменов, и каждый раз добавляются новые лица. При этом игроки более профессионально относятся вообще ко всему: к своему телу, работе, режиму. Можно добиться достаточно многого с этой сборной, но понятно, что нужно играть официальные матчи и сражаться с сильными соперниками. Тогда уже можно будет полноценно сравнивать бывшую и нынешнюю команды».

Сафонову, кстати, задавали немало вопросов, связанных с его работой в Париже. Но Матвей спокойно и уверенно эту тему пресек, напомнив, что сейчас он все-таки вратарь сборной. В этом качестве мы его точно увидим 27 марта. Не исключено, что с капитанской повязкой. По крайней мере, именно он демонстрировал этот аксессуар во время пресс-конференции. Встреча Россия—Никарагуа начнется в 19:30 мск. Уверенную победу российской сборной можно будет увидеть на общедоступном телеканале «Матч ТВ».

Владимир Осипов