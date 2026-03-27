По состоянию на 1 марта в Татарстане официально числятся безработными 3,7 тыс. человек. У 52% из них есть высшее образование, сообщает пресс-служба кадрового центра «Работа России» в республике.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Более половины безработных Татарстана имеют высшее образование

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Основную часть безработных (67%) составляют женщины. В возрастном отношении 36% безработных старше 50 лет, 7% — молодежь от 16 до 29 лет.

Сообщается, что наибольшая потребность в кадрах в республике наблюдается в сфере строительства: там размещено 30,7 тыс. вакансий, что соответствует 59% всех предложений. В Татарстане не хватает работников промышленности: на сайте размещено 8,4 тыс. вакансий (16% от общего числа), а также работников в сфере образования и науки (3 тыс., 6%).

Анна Кайдалова