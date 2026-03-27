Торговый дом липецкого «Эксойла» потерял 79% прибыли в 2025 году

ООО «ТД "Черноземье"», входящее в структуру липецкой «Эксойл групп» Карена Ванценяна, по итогам 2025 года продемонстрировало снижение основных финпоказателей. При этом управляющая компания холдинга завершила год с ростом выручки и выходом из убытка. Это следует из данных ЕГРЮЛ.

По итогам 2025 года чистая прибыль ООО «ТД "Черноземье"» составила 93 млн руб. против 443 млн руб. в 2024 году, что соответствует падению на 79%. Выручка сократилась менее значительно — до 37 млрд руб., снизившись на 16% по сравнению с 44 млрд руб. годом ранее.

Дебиторская задолженность сократилась на 32% и составила 4 млрд руб. против 5,9 млрд руб. годом ранее.

Одновременно кредиторская задолженность выросла на 21% — до 5,9 млрд руб.

Себестоимость продаж снизилась на 12%, составив 33 млрд руб. против 37,2 млрд руб. в 2024 году.

ООО «ТД "Черноземье" » зарегистрировано в Липецке в 2014 году. Специализируется на оптовой торговле масличными семенами и маслосодержащими плодами. Уставный капитал — 135 млн руб. С июня 2025 года гендиректор — Андрей Апришко. Единственным собственником выступает ООО «УК „Эксоил Групп“», которому принадлежит 100% долей. ООО «Управляющая компания "Эксойл Групп"» зарегистрировано в Липецке 20 февраля 2018 года. Осуществляет деятельность по управлению головными офисами. Уставный капитал — 4 млрд руб. Гендиректор — Николай Жирнов. Основной владелец — компания с ограниченной ответственностью «КГА Холдинг ЛЛС» (Катар). Доля в 0,01% принадлежит Карену Ванценяну.

По итогам 2025 года выручка УК «Эксойл Групп» выросла на 63% и достигла 636 млн руб. против 389 млн руб. годом ранее. Компания завершила отчетный период с чистой прибылью 45 млн руб., тогда как в 2024 году фиксировался убыток в размере 224 млн руб.

Дебиторская задолженность увеличилась на 84% — до 60 млн руб. с 33 млн руб.

Кредиторская задолженность осталась практически без изменений и составила 1,5 млрд руб.

Себестоимость продаж, как и годом ранее, отсутствует.

Осенью 2024 года гендиректором липецкого маслозавода ООО «Черноземье», входящего в периметр «Эксойл групп», был назначен Михаил Смирнов. Параллельно сменился руководитель на маслозаводе в Воронежской области, зарегистрированном на ООО «Масленица», выпускающем растительные масла под брендами «Олейна» и Ideal. Тем временем господин Ванценян сокращал свои доли в уставном капитале ООО «Черноземье» и одноименном торговом доме: в первом случае он вышел из структуры собственников, во втором — оставил себе 0,01%.

Анна Швечикова